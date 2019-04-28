Патриарх Кирилл призвал верующих не забывать о смерти

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Пасхи осудил современную «светскую» культуру, которая сознательно уводит людей от мыслей о смерти, передает РИА «Новости».

«Светская культура сторонится и боится даже размышлений о том, что произойдет с нами… после смерти. Для неверующего сознания это и по сей день остается загадкой и неразрешимым вопросом. Однако мы, христиане, прямо отвечаем на него и не боимся, потому что празднуем победу Христа над смертью, злейшим врагом человеческого рода», — заявил он.

Патриарх попросил всех тех, кто верит в Христово воскресение, «обнять любовью» своих ближних, подарить им в этот день свои заботу и внимание».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.