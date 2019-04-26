Стали известны самые счастливые страны
Странами с самым счастливым населением оказались Парагвай и Панама. Об этом говорится в рейтинге компании Gallup за 2018 год.
Составители рейтинга опросили более 150 тысяч человек из 143 стран об их положительных и отрицательных эмоциях.
В целом наиболее счастливое население, согласно опросу, проживает в странах Латинской Америки.
В десять счастливейших стран также вошли Гватемала, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия.
Самые несчастные люди проживают в странах Африки и Ближнего Востока.