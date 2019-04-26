Стали известны самые счастливые страны

Странами с самым счастливым населением оказались Парагвай и Панама. Об этом говорится в рейтинге компании Gallup за 2018 год.

Составители рейтинга опросили более 150 тысяч человек из 143 стран об их положительных и отрицательных эмоциях.

В целом наиболее счастливое население, согласно опросу, проживает в странах Латинской Америки.

В десять счастливейших стран также вошли Гватемала, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия.

Самые несчастные люди проживают в странах Африки и Ближнего Востока.