Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе

Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

При этом в прошлом году о намерении готовить праздничные блюда заявляли 59% респондентов.

Также сообщается, что освящать пасхальные угощения в церкви планирует один из пяти опрошенных (21%), 11% россиян собираются пойти ко всенощной. Еще 44% россиян рассказали о планах пойти в гости на Пасху, а 18% вообще не будут отмечать праздник.

В телефонном опросе принимали участие 1600 совершеннолетних жителей России, интервью были проведены 24 апреля.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху.