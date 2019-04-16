В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом. Об этом сообщает 24 horas.

Уточняется, что самолет упал на здание в городе Пуэрто-Монт, после этого в доме начался пожар.

По предварительным данным, в самолете находились шесть человек. Все они погибли.

Реклама

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня произошла трагическая авиакатастрофа…, которая закончились с фатальными последствиями», — прокомментировали в авиакомпании.

Кроме того, из-за падения самолета пострадала женщина. В момент инцидента она находилась рядом с жилым домом.

По данным издания, пострадавшую женщину срочно госпитализировали. У нее диагностировали переломы ног и контузию.

В настоящее время выясняются детали случившегося.