Чубайс рассказал об отношении к рыжим котам по кличке Чубайс

Генеральный директор Роснано Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» заявил, что не считает обидным то, что рыжим котам в качестве клички дают его фамилию.

Он отметил, что люди хорошо относятся к котам, поэтому он не видит в этом ничего плохого.

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«Люди к котам относятся всегда по-хорошему, ради бога. Это мне пытаются вменить в вину, но я в этом не вижу ничего плохого, обидного», — сказал Чубайс.

Ранее Чубайс разъяснил фразу «во всем виноват Чубайс».