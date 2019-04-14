Отец Ассанжа в шоке: в 74 года я выгляжу лучше него

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Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон, который живет в Мельбурне, обратился с призывам о помощи к властям Австралии, передает The Guardian.

Шиптон рассказал, что был в шоке, увидев задержание Ассанжа в посольстве Эквадора 11 апреля.

«Я видел, как они тащили его вниз по ступенькам. Он выглядел плохо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше него, а ему 47. Это такой шок», — поделился Шиптон.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что основатель WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж не получит «особой» помощи от властей страны.