Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Пятницкий стрелял из травматического пистолета, находясь в автомобиле.

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Агентство уточняет, что мужчина произвел несколько выстрелов.

Данных о пострадавших в результате стрельбы нет.

Отмечается, что правозащитника задержали. Против него уже возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.