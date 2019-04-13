Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

В Москве и области в воскресенье, 14 апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как отмечается, это продление «желтого» уровня погодной опасности связано с сильным ветром.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в тексте.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о снеге в Москве.