Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве
В Москве и области в воскресенье, 14 апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Как отмечается, это продление «желтого» уровня погодной опасности связано с сильным ветром.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в тексте.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о снеге в Москве.