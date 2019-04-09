Росгвардия отреагировала на жилищные жалобы ветеранов ОМОН к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что бывшие сотрудники ОМОНа, которые обратились к российскому президенту Владимиру Путину с жалобами, знали, что их выселят из служебного жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве напомнили, что ранее в социальных сетях появилась видео, на котором группа отставных ОМОНовцев рассказывает, что их выселили из служебного жилья. Они попросили у российских властей предоставить им другое жилище, пока они ждут единовременной социальной выплаты.

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Грибакин подчеркнул, что силовики подписывали документ, в котором подчеркивалось, что они должны будут покинуть служебное жилье после окончания службы. Он уточнил, что ОМОНовцы жили в казарменных помещениях.

Грибакин заключил, что ситуация с жильем для силовиков является «сложной».