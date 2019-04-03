Папа Римский выступил против привлечения женщин к руководству церковью
Папа Римский Франциск не поддержал призывы епископов о привлечении женщин к руководящим постам в церкви. Об этом сообщает ABC News.
Однако он согласился с тем, что женщины высказывают «законные требования» на установление справедливости и равенства.
В своем обращении понтифик также отметил, что молодые люди должны пытаться помочь священникам, которые склонны к совершению домогательств по отношению к несовершеннолетним, помочь тем из них, кто оказался в сложной ситуации.
Ранее папа Римский объяснил, почему отдергивает руку при поцелуе кольца.