Путин выразил соболезнования после инцидента с паромом в Ираке
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ираку Бархаму Ахмеду Салеху из-за гибели десятков человек при крушении парома на реке Тигр на севере Ирака. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Также Путин попросил передать слова поддержки родным погибших и пожелания выздоровления всем пострадавшим.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения парома превысило 70 человек.
«Газета.Ru» следит за новостями о трагедии в онлайн-трансляции.
Причиной трагедии стал перегруз и повышение уровня воды в реке.