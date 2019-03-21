Путин выразил соболезнования после инцидента с паромом в Ираке

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ираку Бархаму Ахмеду Салеху из-за гибели десятков человек при крушении парома на реке Тигр на севере Ирака. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

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Также Путин попросил передать слова поддержки родным погибших и пожелания выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения парома превысило 70 человек.

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Причиной трагедии стал перегруз и повышение уровня воды в реке.