Дагестанский подросток попросил лишить мать родительских прав

В дагестанском Избербаше подросток попросил лишь его маму родительских прав из-за того, что она его бьет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК России по республике.

Отмечается, что 16-летний мальчик написал в социальных сетях, что очень хочет, чтобы его мать лишили родительских прав из-за того, что она ведет неправильный образ жизни: бьет его, сестру и другого брата.

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После заявление подростка началась доследственная проверка.

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