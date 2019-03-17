Возросло число погибших из-за циклона «Идай» в Зимбабве
Тропический циклон «Идай» убил уже 65 человек в восточной части Зимбабве, передает ZBC.
Отмечается, что число погибших резко возросло с 24 до 65 человек. Некоторые тела жертв были обнаружены плавающими вдоль рек. Также многие люди все еще числятся пропавшими без вести.
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Циклон разрушил некоторые дома, мосты, также из-за него произошли перебои с подачей электроэнергии и размыты дороги. Он обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта.
Ранее сообщалось, что циклон «Идай» убил 24 человека в Зимбабве.