Возросло число погибших из-за циклона «Идай» в Зимбабве

Тропический циклон «Идай» убил уже 65 человек в восточной части Зимбабве, передает ZBC.

Отмечается, что число погибших резко возросло с 24 до 65 человек. Некоторые тела жертв были обнаружены плавающими вдоль рек. Также многие люди все еще числятся пропавшими без вести.

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Циклон разрушил некоторые дома, мосты, также из-за него произошли перебои с подачей электроэнергии и размыты дороги. Он обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта.

Ранее сообщалось, что циклон «Идай» убил 24 человека в Зимбабве.