Обвиненный в избиении учителя депутат Северной Осетии сложил полномочия

Осетинский депутат Василий Гогичашвили прокомментировал данные о том, что он якобы избил учительницу школы № 4 Ардонского района. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Северной Осетии.

В видеозаписи Гогичашвили заявил, что решил сложить с себя полномочия. При этом он отверг обвинения в избиении преподавателя и подчеркнул, что местные власти устроили на него травлю. Гогичашвили пояснил, что конфликт возник из-за «незаслуженных» обвинений в краже денег в адрес его племянницы, имеющей инвалидность.

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«Несмотря на то что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня», — заявил Гогичашвили.

Ранее СМИ сообщили, что осетинский депутат избил учителя перед учениками младших классов.