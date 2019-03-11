Федеральное управление авиации США вынесло вердикт по Boeing 737 MAX 8

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В Федеральном управлении авиации США (FAA) считают, что самолет Boeing 737 MAX 8 пригоден для того, чтобы совершать на нем коммерческие полеты. Соответствующее заявление опубликовано в твиттере ведомства.

В FAA заявили, что 11 марта продлят уведомление о «летной годности» Boeing 737 MAX 8. В управлении авиации подчеркнули, что ведомство «постоянно» следит за безопасностью самолетов и готово предпринять все необходимые действия, если обнаружит «проблему, влияющую на безопасность».

Ранее от полетов на Boeing 737 MAX 8 отказались Индонезия, Китай и Британия.