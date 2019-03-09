В Италии дилер продавал наркотики и заполнял на них квитанции

В итальянском городе Сансеполькро полиция арестовала мужчину, который продавал клиентам марихуану, тщательно заполняя квитанции об оплате с указанием проданного товара, передает РИА «Новости».

Уточняется, что молодой человек устроил склад наркотиков в лесу неподалеку от города.

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По словам полиции, он указывал на бланках сумму, выплаченную продавцу за «передачу наркотического вещества», сопровождавшуюся датой и подписью.

Мужчина оборудовал тайник в лесной местности, куда возвращался за очередной поставкой наркотиков. Полицейские задержали его после неоднократных сообщений о его подозрительных посещениях близлежащего леса.

При обыске они обнаружили список с именами и адресами клиентов, который вел молодой человек.