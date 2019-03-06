В Совфеде прокомментировали слова владимирской чиновницы о школьном питании

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал заявление директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о то, что за организацию питания детей в школах несут ответственность родители. Об этом сообщает сетевое издание m24.ru.

По словам сенатора, за питание должны отвечать директор школы и руководство образовательных учреждений

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«Родители могут участвовать в этих процедурах, они могут участвовать в процедурах общественного контроля, интересоваться мнением ребят – вкусно или невкусно», — отметил Рязанский, пояснив, что в организации школьного питания родители не должны участвовать.

Особенно он отметил, что это касается санитарно-гигиенических требований.

Ранее директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, которая оказалась в центре скандала из-за высказывания об обязанности родителей организовывать питание детей, объяснила свои слова оговоркой.