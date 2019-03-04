Источник: Ципрас обещал выдать Винника в Россию

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас перед визитом в Москву обещал выдать Александра Винника в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительственных кругах Греции.

Источник отметил, что власти Греции обещали, что Винник вскоре будет экстрадирован в Россию, так как имелись судебные решения.

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«Фактически это было одним из обязательств греческого правительства в рамках восстановления двусторонних отношений», — заявил источник.

Проблемой был выбор времени выдачи — до или после поездки визита Ципраса, в связи с чем принятие решения затянулось.

Кроме того, источник отметил, что вопрос о выдаче Винника поднимался на переговорах президента России Владимира Путина с Ципрасом в Москве.

При этом источник ушел от ответа на вопрос, почему российский гражданин до сих пор находится в заключении в Греции.

Ранее сообщалось, что голодающий Винник пожаловался на тюремщиков.