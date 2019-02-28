Колокольцев заявил о высокой нагрузке на следователей

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о возросшей нагрузке на следователей органов внутренних дел, сообщает ТАСС.

«Нагрузка на следователей возрастает. Численность за последние годы сократилась с 54 тысяч до 46 тысяч. В таких условиях нужны дополнительные меры, включая оргштатные мероприятия», — сказал он на итоговой расширенной коллегии МВД.

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Глава МВД обратил внимание на то, что о высокой нагрузке на следователей говорил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Ранее Путин на коллегии МВД призвал работать, «а не следить как вода течет по речке».