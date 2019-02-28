Более 50 человек госпитализировали из-за выброса хлора в США
В американском штате Алабама более 50 рабочих госпитализировали из-за утечки вредных веществ на предприятии водоснабжения. Об этом сообщает WBRC.
По данным телеканала, в первую очередь в больницу были отправлены 15 человек.
Как отмечается, в последствии еще 40 рабочих были госпитализированы.
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При этом на предприятии произошел разлив сульфата железа и гипохлорита натрия, смешение которых вызвало выброс хлора.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 10 человек отравились хлором.