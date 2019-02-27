В Кремле прокомментировали проблему заточенных в «китовую тюрьму» касаток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проблему касаток, которые находятся в «китовой тюрьме» в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, Владимир Путин уже отдал соответствующее распоряжение. Песков выразил надежду на то, что в самое ближайшее время животных выпустят на свободу.

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«Там есть некие компании, то есть некие юридические лица, которые осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи», — заметил Песков.

Ранее актер Леонардо Ди Каприо прокомментировал ситуацию с косатками и белухами в Приморье. По его словам, там происходит «бесчеловечный захват» косаток и белух.