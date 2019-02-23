Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены по случаю празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также военнослужащие президентского полка, как отмечается, по традиции возложили к Вечному огню венок с лентой в цветах российского флага.

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В агентстве уточнили, что на церемонии присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что около 80 автомобилистов и сотрудников ГАИ выстроили из своих машин изображение автомата «Калашникова» в честь 100-летия изобретателя Михаила Калашникова и в рамках флешмоба ко Дню защитника Отечества.