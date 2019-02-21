Госдума приняла закон о паллиативной помощи

Госдума в ходе приняла закон о паллиативной медицинской помощи, передает РИА «Новости».

Документ вносит изменения, направленные на расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» и уточнение порядка ее оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому.

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«Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку, как медицинскую, так и психологическую», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне, 20 февраля, президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, заявил, что закон о паллиативной помощи после принятия могут внести изменения с учетом правоприменения и мнения волонтеров.