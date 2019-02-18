Часть жилого дома обрушилась на Урале

В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей МЧС.

Инцидент произошел на улице Энгельса.

Уточняется, что в доме частично рухнула стена между кухней и туалетом, являющимися местами общего пользования, а также потолочное перекрытие.

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«Происшествие произошло на первом этаже во втором подъезде, всего в доме три подъезда», — рассказали в ведомстве.

Из дома были эвакуированы пять человек, пострадавших нет. Жильцов разместили в здании рудоуправления, находящегося напротив дома.

Ранее, вечером 14 февраля, в Красноярске произошло частичное обрушение дома из-за хлопка газа. Два человека погибли. Жителей дома эвакуировали и разместили в социальном приюте.