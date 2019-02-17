В Париже людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
На севере Парижа эвакуировали 1600 человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщила в твиттере мэр французской столицы Анн Идальго.
По ее словам, это произошло утром, 17 февраля в районе Порт-де-ла-Шапель.
Она подчеркнула, что в связи с инцидентом на место были вызваны работники муниципальных служб.
Ранее сообщалось, что в Чехии эвакуировали 20 домов из-за 100-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны.