В Париже людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

На севере Парижа эвакуировали 1600 человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщила в твиттере мэр французской столицы Анн Идальго.

По ее словам, это произошло утром, 17 февраля в районе Порт-де-ла-Шапель.

Она подчеркнула, что в связи с инцидентом на место были вызваны работники муниципальных служб.

Ранее сообщалось, что в Чехии эвакуировали 20 домов из-за 100-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны.