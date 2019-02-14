Путин предложил ужесточить наказание для участников ОПГ

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за создание организованной преступной группы (ОПГ) и участие в ней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно его предложению, создание или руководство ОПГ будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Также за это преступление будет предусмотрен штраф в размере до пяти миллионов рублей.

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За участие в собраниях организаторов подобных групп нарушителям будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Как отмечается, за преступления, которое совершило лицо высшего положения в преступной иерархии, будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей , либо пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что Путин предложил наказание за «занятие высшего положения в преступной иерархии».