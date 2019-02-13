СМИ: число жертв взрыва в Иране превысило 40
Число погибших в результате взрыва в Иране возросло до 41, передает информационное агентство FARS в твиттере.
Как отмечается, в это число входят как военнослужащие, так и мирные жители.
Взрыв на юго-востоке Ирана произошел вечером 13 февраля. Как отмечалось, целью атаки были члены Корпуса стражей исламской революции — элитных частей Вооруженных сил Ирана.
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Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
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