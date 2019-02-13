СМИ: число жертв взрыва в Иране превысило 40

<img src="//img.gazeta.ru/files3/11/12182011/RTR3BZ8H-pic905-895x505-1563.jpg">

Число погибших в результате взрыва в Иране возросло до 41, передает информационное агентство FARS в твиттере.

Как отмечается, в это число входят как военнослужащие, так и мирные жители.

Взрыв на юго-востоке Ирана произошел вечером 13 февраля. Как отмечалось, целью атаки были члены Корпуса стражей исламской революции — элитных частей Вооруженных сил Ирана.

Реклама

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.