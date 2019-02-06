Возросло число отравившихся в нижегородском бассейне

Число отравившихся детей в бассейне нижегородского фитнес-клуба увеличилось до десяти человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

При этом число госпитализированных в результате отравления хлором в бассейне возросло до четырех, уточнили в пресс-службе. В числе госпитализированных один подросток 15 лет, двое восьмилетних детей, а также один взрослый.

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По словам замглавы Нижегородской области Андрея Гнеушева, один из госпитализированных детей находится в тяжелом состоянии, двое других и взрослый — в состоянии средней тяжести.

Как отмечается, еще троим взрослым и троим детям медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Всего на данный момент известно о десяти пострадавших.

Ранее сообщалось, что детей госпитализировали из бассейна в Нижнем Новгороде.