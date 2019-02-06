Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья

Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом Веронике из Приморья. Об этом сообщается в инстаграмме Приморского края.

Отмечается, что маленькая девочка из Славянки давно мечтала о собаке. Она вместе с мамой написала письмо российскому лидеру, в котором попросила подарить ей щенка.

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«Мечта маленькой девочки из Славянки сбылась — Веронике подарили щенка золотистого ретривера», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Путин посетил детский хоспис.