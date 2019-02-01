В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа «Айыы Кыhата» в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке. Об этом пишет местный портал News.Ykt.Ru.

Конфликт возник после закрытия одной из школ района и решили отправить детей, которые не говорят на якутском, в «Айыы Кыhата». В школе же не хотят менять программу на общеобразовательную.

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«Мы против, поскольку это противоречит концепции обучения в «Айыы Кыhата». Дети поступали именно в национальную школу. И сейчас такая ситуация: без ведома родителей может в корне измениться программа обучения и воспитания», — сообщил представитель родительского комитета школы «Айыы Кыhата».

Инициативная группа родителей микрорайона намерена обратиться к президенту Владимиру Путину, а также в Генеральную прокуратуру России.