Самолет более пяти часов летел из Москвы в Петербург
Самолет из Москвы прилетел в Санкт-Петербург с задержкой в 5,5 часов. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, самолет не смог приземлиться в аэропорту Пулково из-за непогоды.
Как отмечается, рейс долетел до Санкт-Петербурга, сделал несколько кругов и вернулся обратно в Москву.
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При этом в итоге самолет все-таки приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Сочи из-за драки пассажира со стюардами.