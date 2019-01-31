Самолет более пяти часов летел из Москвы в Петербург

Самолет из Москвы прилетел в Санкт-Петербург с задержкой в 5,5 часов. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, самолет не смог приземлиться в аэропорту Пулково из-за непогоды.

Как отмечается, рейс долетел до Санкт-Петербурга, сделал несколько кругов и вернулся обратно в Москву.

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При этом в итоге самолет все-таки приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Сочи из-за драки пассажира со стюардами.