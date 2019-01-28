В СБУ отреагировали на исчезновение капитана «Норда»
Дмитрий Щербина, адвокат капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) отрицает свою причастность к исчезновению моряка. Об этом он рассказал RT.
Адвокат напомнил, что Горбенко покинул дом днем в субботу, 26 января. По его словам, после этого капитана никто не видел.
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«Мы связались с сотрудниками СБУ, они причастность к пропаже отрицают», — добавил Щербина.
Юрист отметил, что он подал заявление о пропаже Горбенко в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что Горбенко пропал без вести на Украине.