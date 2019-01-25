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Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы задержанного на Украине главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, заявил, что его подзащитный примет участие в заседании в Киеве по поводу законности своего ареста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам адвоката, соответствующее ходатайство удовлетворил Верховный суд страны, поэтому Вышинского перевезут в Киев.

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«Дело назначили на 20 марта», — сказал Доманский.

Ранее СК России возбудил дело против главы СБУ из-за Вышинского.