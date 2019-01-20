В Петербуре выясняют источник неприятного запаха на Васильевском острове

В Санкт-Петербурге городские службы выясняют источник неприятного запаха на Васильевском острове, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в ГУ МЧС, ведомство держит ситуацию на контроле.

«Продолжается работа по установлению причин появления на Васильевском острове неприятного запаха. Мы держим ситуацию на контроле», — сказал он.

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Накануне от жителей острова поступило более десятка жалоб на неприятный запах. Причины его появления в настоящее время устанавливают Роспотребнадзор, «Водоканал Санкт-Петербурга», городской комитет по природопользованию и «Петербурггаз».

Отмечается, что газовые службы установили, что ни утечек, ни запаха в атмосфере газа нет.