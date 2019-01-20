Москвичам рассказали, когда аномальный холод достигнет «дна»
В Москве на этой неделе ожидаются аномальные морозы, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, во вторник, 22 января, и в среду, 23 января, температура воздуха может достигать -25°С. Этот показатель ниже климатической нормы на 9-10°С.
«Дна» аномального холода достигнем во вторник и среду, когда температура воздуха понизится до 20-25 градусов ниже нуля», — подчеркнул Тишковец.
Он добавил, что похолодание начнется в понедельник, 21 января. Температура воздуха в столице понизится до -7-12°С , вечером морозы усилятся. Однако во второй половине недели погода стабилизируется, и снова установятся нормальные климатические показатели.
Ранее сообщалось, что москвичей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за неблагоприятной погоды.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.