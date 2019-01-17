На Украине объяснили обыски у адвоката Вышинского
Стала известна причина обысков у адвоката Андрея Доманского, который представляет интересы руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокурора Украины Ларису Сарган.
По ее словам, это связано с делом об отчуждении коммунальной собственности Киева.
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«Что касается обысков у адвоката Даманского. Дело 2013 года. Производство по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене», — заявила Сарган.
Она подчеркнула, что обыски были санкционированы судом.
Ранее сообщалось, что на Украине начались обыски в доме и офисе адвоката Вышинского.