Умер Александр Саркисов

Конструктор и ученый в области авиационного двигателестроения Александр Саркисов скончался на 83-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

«Да, к глубокому сожалению, выдающийся конструктор Александр Саркисов скончался 13 января», — сказали в пресс-службе.

Реклама

Уточняется, что он скончался после продолжительной болезни.

Саркисов внес большой вклад в создание и производство авиационных газотурбинных двигателей для военных и гражданских самолетов, таких как Су-15, Су-25, МиГ-21БИС, МиГ-29, Ил-114, Ан-140, вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-32, Ка-50, Ка-52, беспилотных летательных аппаратов.