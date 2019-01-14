В Приамурье прокуратура проверяет информацию об «ожившей» в морге пенсионерке
В Амурской области прокуратура проверяет информацию о том, что в морг доставили пенсионерку, которая впоследствии оказалась жива. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, женщина скончалась после реанимационных мероприятий в больнице.
Как отмечается, прокуроры намерены дать оценку работе скорой медицинской помощи и полицейского, принявшего решение о направлении женщины в морг.
Ранее сообщалось, что в Амурской области врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку.