В Приамурье прокуратура проверяет информацию об «ожившей» в морге пенсионерке

В Амурской области прокуратура проверяет информацию о том, что в морг доставили пенсионерку, которая впоследствии оказалась жива. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, женщина скончалась после реанимационных мероприятий в больнице.

Как отмечается, прокуроры намерены дать оценку работе скорой медицинской помощи и полицейского, принявшего решение о направлении женщины в морг.

Ранее сообщалось, что в Амурской области врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку.