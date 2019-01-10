МИД Ирана уведомил о задержании американца
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Бахрам Касеми подтвердил, что в городе Мешхед на северо-востоке Ирана был задержан гражданин США Майкл Уайт. Об этом сообщается на сайте МИДа.
В заявлении подчеркивается, что иранские власти уведомили США о задержании гражданина Соединенных Штатов «в первые дни ареста».
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Во вторник, 8 января, газета The New York Times писала, что в Иране задержали 46-летнего ветерана ВМС США Майкла Уайта.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал администрацию президента США Дональда Трампа «первоклассными идиотами».