Консул Украины встретился с пострадавшими у берегов Турции моряками

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Консул Украины в Турции встретился в больнице с моряками, пострадавшими при крушении корабля у берегов Самсуна, передает УНН.

«Консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших моряков — состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь предоставляется», — сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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Он также поблагодарил турецких спасателей за спасение моряков из ледяной воды.

Ранее сообщалось, что на затонувшем судне в Турции погибли четверо украинцев.