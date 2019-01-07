В Турции обнаружили тело капитана российского сухогруза

В Турции был обнаружен мертвым россиянин, капитан сухогруза Canopus Юрий Черкасов, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Стамбуле.

«По информации, полученной от турецких компетентных властей, поздно вечером 6 января на борту сухогруза Canopus в своей каюте был найден мертвым капитан судна гражданин России Юрий Черкасов. В этой связи сухогруз был пришвартован в порту «Кепез», — говорится в сообщении.

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В консульстве отметили, что тело россиянина транспортировано в город Бурсу для проведения аутопсии.

Ранее пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова заявила, что россиян не было среди членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна.