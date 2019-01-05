Дом в Магнитогорске повторно проверят после сноса двух подъездов

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Дом в Магнитогорске, в котором произошел взрыв газа, после сноса седьмого и восьмого подъездов повторно проверят на предмет того, можно ли в нем жить, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал мэр города Сергей Бердников.

«По окончании демонтажных работ мы еще раз проверим все подъезды с первого по шестой и с девятого по 12-й, и еще раз специалисты выдадут (заключение)», — сказал он.

Ранее сообщалось, что спасенного в Магнитогорске 10-месячного младенца отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.