Дом в Магнитогорске повторно проверят после сноса двух подъездов
Дом в Магнитогорске, в котором произошел взрыв газа, после сноса седьмого и восьмого подъездов повторно проверят на предмет того, можно ли в нем жить, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал мэр города Сергей Бердников.
«По окончании демонтажных работ мы еще раз проверим все подъезды с первого по шестой и с девятого по 12-й, и еще раз специалисты выдадут (заключение)», — сказал он.
Ранее сообщалось, что спасенного в Магнитогорске 10-месячного младенца отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.