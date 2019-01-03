Госдеп предостерег американцев от поездок в Китай

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Госдеп предупредил граждан США об опасности поездок в Китай. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что американцы иногда годами не имеют возможности покинуть китайскую территорию. При этом они подвергаются преследованиям и получают угрозы.

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«Власти Китая используют свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть КНР, используя «запреты на выезд», — отмечается в заявлении.

Ранее и.о. министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан призвал руководство Пентагона помнить о Китае.