Госдеп предостерег американцев от поездок в Китай
Госдеп предупредил граждан США об опасности поездок в Китай. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что американцы иногда годами не имеют возможности покинуть китайскую территорию. При этом они подвергаются преследованиям и получают угрозы.
Реклама
«Власти Китая используют свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть КНР, используя «запреты на выезд», — отмечается в заявлении.
Ранее и.о. министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан призвал руководство Пентагона помнить о Китае.