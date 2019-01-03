Глава Магнитогорска прокомментировал слухи о связи взрыва в доме и автомобиле

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников прокомментировал заявления о том, что взрыв газа в многоквартирном доме и автомобиле якобы связаны между собой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«Еще раз хочу сказать, что никаких фактов, указывающих на какие-то подтверждения, которые сегодня описаны в интернете, нет однозначно», — подчеркнул Бердников.

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Он подчеркнул, что власти будут детально разбираться в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что тела 37 погибших в результате трагедии в Магнитогорске опознаны.