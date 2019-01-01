Путин поблагодарил спасателей на месте обрушения дома в Магнитогорске

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Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил спасателей, которые работают на месте обрушения дома в Магнитогорске, передает РИА «Новости».

Путин позвонил офицерам группы МЧС, работающим в Магнитогорске, капитану Андрею Вальману и подполковнику Петру Гриценко.

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Президент выразил им и всем членам группы спасателей благодарность за самоотверженную работу на месте обрушения дома.

Ранее на место обрушения дома в Магнитогорске прибыл глава СК Александр Бастрыкин.

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