В МЧС сообщили об увеличении числа погибших в Магнитогорске
В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Представители МЧС подчеркнули, что такие данные имеются у них по состоянию на 4.00 1 января 2019 года.
«В Магнитогорске обнаружено и извлечено из-под завалов пять погибших», — отметили в пресс-службе.
Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что работы по разбору завалов на месте взрыва газа в подъезде жилого дома ведутся с верхних этажей.
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В Магнитогорске в понедельник утром, 31 декабря, из-за взрыва газа обрушился один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Несколько человек погибли, 16 эвакуированы. Судьба нескольких десятков человек остается неизвестной.