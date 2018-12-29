Путин отправил в отставку прокурора Москвы
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Москвы Владимира Чурикова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры России.
Сообщается, что Путин также освободил от занимаемой должности прокурора Курганской области Игоря Викторовича Ткачева, который был назначен замгенпрокурора России и будет курировать в ведомстве Дальний Восток.
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Чуриков занимал должность прокурора столицы с сентября 2015 года.
Ранее сообщалось, что начальник главка МВД по противодействию экстремизму подал в отставку.