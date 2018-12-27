Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию статьи 282 российского Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), передает ТАСС.
В соответствии с положениями документа, в отношении лиц, которые впервые нарушили этот закон нельзя будет возбуждать уголовное дело, в случае, если их действия не представляли собой «серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».
Также в пакте законов оговаривается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение было совершено одним человеком более одного раза за год.
Как отмечается, закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры.
Ранее 282 статью одобрил УК России.