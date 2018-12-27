СМИ: в учебниках истории появится глава о присоединении Крыма

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В российском Министерстве просвещения рассказали, что до конца 2019 года в школьных учебниках по истории появится глава о присоединении Крымского полуострова к России, передает iz.ru.

Как отмечается, в некоторых изданиях соответствующие данные уже включены в программу, однако, по мнению ряда экспертов, «не все они соответствуют действительности».

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По информации издания, разработкой главы о присоединении Крыма займутся участники специальной рабочей группы, в которую будут включены депутаты крымского Госсовета, историки и очевидцы событий 2014 года.

Ранее сообщалось, что украинский кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.