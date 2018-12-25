Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Брасовский районный суд Брянской области отказался выпустить из колонии Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Брянского областного суда Галину Кубекину.

К настоящему моменту Колчин отбыл в тюрьме 16 из 20 лет срока.

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«Администрация учреждения ФКУ ИК-4 не поддержала ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении, указав на неоднократные нарушения им установленного порядка отбывания наказания», — сообщила Кубекина.

В 2016 году Колчин также просил об УДО и получил отказ.

Депутат Госдумы и сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома в Петербурге в ноябре 1998 года. В июне 2005 года городской суд Петербурга вынес приговор в отношении восьми предполагаемых исполнителей преступления.